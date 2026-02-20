Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Sette calici rubati e danni alla cassaforte e ai serramenti: è il bilancio del furto avvenuto alla chiesa di Santa Margherita nella notte tra giovedì 13 febbraio e venerdì 14 febbraio.

I malviventi hanno agito nelle ore notturne. Secondo la ricostruzione, sono entrati passando da una finestra al primo piano, raggiunta con una scala a pioli dal vicolo sul retro dell’edificio. Una volta all’interno hanno raggiunto la vecchia sacrestia, individuato la cassaforte e l’hanno forzata, portando via i sette calici custoditi all’interno.

A informare la comunità è stato il parroco don Angelo Cavegani attraverso il notiziario parrocchiale: “Nella notte compresa tra il 13 e il 14 febbraio, la parrocchia di Santa Margherita è stata visitata dai ladri. Il furto è stato denunciato ai carabinieri dopo un loro sopralluogo”.

Oltre alla perdita degli oggetti sacri, la parrocchia deve ora fare i conti con i danni provocati dall’effrazione e con il rammarico diffuso tra i fedeli per un episodio che colpisce l’intera comunità.

Non si esclude che il furto possa essere legato a un mercato specifico di oggetti sacri. Episodi di questo tipo vengono talvolta realizzati su richiesta, con l’obiettivo di rivendere calici e arredi liturgici per il loro valore storico, artistico o collezionistico, più che per quello del materiale.

Negli ultimi mesi casi simili si sono verificati anche nel territorio. A maggio 2024 un furto di calici e altri oggetti di culto è stato scoperto nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Gerenzano, mentre a fine novembre ignoti sono entrati nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, forzando un accesso laterale e mettendo a soqquadro la sacrestia per impossessarsi di oggetti preziosi. Episodi con modalità analoghe, su cui sono in corso verifiche per accertare eventuali collegamenti.

