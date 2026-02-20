Primo piano

GERENZANO – Stato di agitazione del personale non dirigente del Comune: i dipendenti protestano contro la mancata firma del contratto decentrato e l’assenza di confronto con l’Amministrazione.

La decisione è stata assunta dopo un’assemblea generale dei lavoratori. A proclamare la mobilitazione sono Fp Cgil Varese, Cisl Fp dei Laghi, Uil Fpl Varese, Csa Ral insieme alla Rsu, che denunciano una situazione di stallo nelle relazioni sindacali.

Nel comunicato le organizzazioni spiegano che la protesta nasce “a seguito dell’assemblea generale dei dipendenti, e dell’inerzia del Comune di Gerenzano”, proclamando formalmente lo stato di agitazione del personale.

Al centro della contestazione c’è la gestione delle risorse destinate al fondo accessorio, pari a 36 mila euro per il 2025 e 3 mila euro per il 2026. Secondo i sindacati, “l’Ente, a nostro avviso, ha imposto una ripartizione che puntava a privilegiare solo le figure apicali, non riconoscendo né valorizzando il lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti”.

Le sigle parlano anche di ricadute organizzative, sottolineando che la situazione “sta impoverendo l’Ente di quelle figure primarie e necessarie ad assicurare il buon andamento del Comune dando il via ad una fuga verso altri Enti e comparti”.

Nonostante le proposte avanzate unitariamente e condivise con la rappresentanza interna, non sarebbe stato avviato alcun confronto. “Non si è avviata nessuna trattativa per addivenire ad un accordo condiviso”, mentre l’unico atto dell’Amministrazione sarebbe stata “una determina che revocava i fondi messi a disposizione per la valorizzazione del personale”.

La mancata intesa ha impedito la firma del contratto decentrato 2025. I sindacati evidenziano inoltre l’assenza di segnali di apertura da parte del sindaco, parlando di una posizione che “dimostra indifferenza e arroganza e arroccandosi sulle sue posizioni”.

Lo stato di agitazione viene quindi presentato come uno strumento per sollecitare l’Amministrazione ad aprire un confronto e a garantire una valorizzazione più equa del personale impegnato nei servizi ai cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09