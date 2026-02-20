SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 19 febbraio, in primo piano la cronaca con un furto in pieno giorno in abitazione, ma anche il ritorno mediatico del caso Colombara tra televisione e social. Spazio poi agli avvisi per il Carnevale e alle date delle prossime elezioni amministrative nel saronnese.

Ladri in azione in pieno giorno in città, dove due abitazioni sono state prese di mira: i malviventi hanno tagliato una cassaforte con il flessibile e portato via denaro e oggetti di valore, facendo perdere le proprie tracce.

Le telecamere della trasmissione Mattino 5 sono arrivate in città per occuparsi del caso Colombara, riportando l’attenzione nazionale su una vicenda che continua a far discutere.

In vista del Carnevale sono stati disposti divieti di sosta e di transito tra il centro e il quartiere Prealpi, con orari e indicazioni utili per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il caso dell’abusivo violento alla Colombara è finito anche al centro di un reel pubblicato da Matteo Salvini su Instagram, con migliaia di visualizzazioni e reazioni al video.

Fissate le date delle elezioni amministrative: nel saronnese si voterà anche a Origgio, chiamata al rinnovo dell’amministrazione comunale.