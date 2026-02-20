Groane

LAZZATE – Nelle giornate di venerdì e sabato scorsi è iniziata la distribuzione dei nuovi bidoni grigi per la raccolta a domicilio del residuo indifferenziato. Le operazioni di consegna ai residenti si sono svolte in Casa Volta dalle 9 alle 16 con orario continuato.

L’azienda Aprica Spa, che cura il servizio di raccolta rifiuti in paese e sta gestendo la distribuzione dei nuovi bidoni grigi, ha comunicato che ne sono stati già distribuiti 1966, pari al 57% delle utenze aventi diritto.

“Siamo sbalorditi e contenti dell’entusiasmo e attenzione dimostrata dai nostri concittadini. In un giorno abbiamo già distribuito le metà dei cestelli, ben oltre le previsioni” commenta il Sindaco Andrea Monti. “A tutti i cittadini timorosi e preoccupati, rivolgo un messaggio chiaro di rassicurazione: non avete nulla da temere, con una buona differenziata questo cestello lo riempiremo ogni due settimane, come succede da anni in tutti gli altri comuni lombardi”.

La distribuzione proseguirà nelle giornate di venerdì 27 febbraio dalle 9 alle 16 e sabato 28 febbraio dalle 9 alle 12 sempre in Casa Volta.

Per il ritiro, i cittadini dovranno portare la lettera che hanno ricevuto nella cassetta della posta, debitamente compilata dall’intestatario della Tari. E’ possibile delegare una persona di fiducia nel caso in cui l’intestatario della Tari non possa presentarsi di persona.

Insieme al nuovo bidone grigio, viene distribuita anche una brochure con le indicazioni sui servizi di igiene urbana erogati dal Comune di Lazzate e con un pratico schema di come, dove e quando conferire le diverse tipologie di rifiuti.

Il personale di Aprica in quell’occasione sarà anche a disposizione dei cittadini per rispondere direttamente ad eventuali quesiti, che possono comunque sempre essere formulati telefonicamente al numero verde 800 437 678, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato (nonché festivi) dalle 8 alle 15, con possibilità di richiamata automatica.

“Molti dubbi dei cittadini sono stati affrontati anche nel corso della serata informativa in Arengario, molto partecipata e ancora disponibile sul canale Youtube del Comune di Lazzate” -spiega l’Assessore all’Ambiente, Barbara Mazzarello. “Sono certa che, superate le comprensibili perplessità iniziali, trovando le giuste risposte ad ogni dubbio sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti, anche a Lazzate l’introduzione del nuovo bidone grigio porterà notevoli benefici sull’innalzamento della percentuale di raccolta differenziata, così come accaduto nei numerosi Comuni dove questo contenitore è in uso già da molto tempo”

