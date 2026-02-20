SARONNO – Venerdì 20 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni nelle prossime ore.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni soleggiate fin dal mattino. Le temperature saranno comprese tra una minima di 2°C e una massima di 17°C, con un’escursione termica marcata tra le ore notturne e il pomeriggio. I venti risulteranno assenti al mattino, mentre dal pomeriggio si intensificheranno provenendo da Nord-Nordovest, con intensità moderata e possibili rinforzi. È prevista un’allerta meteo per vento, legata proprio ai rinforzi pomeridiani che potranno rendere l’aria più secca e accentuare la sensazione di fresco nelle ore serali.

In Lombardia la situazione sarà simile, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato su pianure, pedemontane e rilievi, salvo qualche annuvolamento innocuo in arrivo verso sera. Venti moderati nord-occidentali interesseranno gran parte della regione, mantenendo condizioni asciutte e visibilità generalmente buona.

Tradatese e Groane

Anche nel Tradatese e nelle Groane la giornata sarà stabile e soleggiata, con cieli poco nuvolosi e assenza di piogge. Nel pomeriggio è previsto un rinforzo dei venti nord-occidentali, in linea con quanto osservato a Saronno, mentre le temperature si manterranno su valori miti nelle ore centrali e più freddi al primo mattino.

