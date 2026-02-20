Segnalazione sui social, ladro sorpreso in casa alla periferia di Origgio
20 Febbraio 2026
ORIGGIO – Torna l’allarme furti nelle abitazioni nella zona del Saronnese. Nei giorni scorsi sui social è stata pubblicata una segnalazione relativa a un episodio avvenuto a Origgio, nella zona del Villaggio Panda, dove un residente ha riferito di aver sorpreso un ladro all’interno della propria abitazione.
Secondo quanto riportato nel messaggio, il malintenzionato sarebbe riuscito a fuggire attraversando i campi, in direzione dell’area del maneggio. Nella stessa segnalazione viene inoltre indicato che nei giorni precedenti si sarebbero verificati altri furti nella zona.
Il messaggio, diffuso online, invita i cittadini a prestare attenzione e a vigilare sulle proprie case, segnalando eventuali movimenti sospetti. In situazioni di questo tipo viene sempre raccomandato di contattare tempestivamente le forze dell’ordine ed evitare interventi diretti, per consentire controlli e verifiche in sicurezza.
(foto archivio)
