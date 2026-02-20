Volley serie B, sabato in campo Caronno, Saronno, Limbiate e Mozzate
20 Febbraio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Nel sedicesimo turno di campionato di volley serie B sabato la Rossella Caronno ospita i liguri di Albisola in un match che per i gialloblu potrebbe risultare determinante per le posizioni che contano. Capitan Milani e compagni devono sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e puntare al bottino pieno, contro un avversario temibilissimo. Appuntamento alle 20 al palasport di via Uboldo 100 a Caronno Pertusella.
La Miretti Limbiate gioca in casa, sabato alle 20 al centro sportivo Blu di via Tolstoj, contro lo Yaka Volley Malnate mentre la Res Volley Mozzate è di scena in casa, al palasport di piazza Trattati di Roma, contro l’Npsg, incontro alle 20.30.
Gioca in casa alle 18 al palasport Dozio di via Biffi la Pallavolo Saronno contro Sant’Anna.
Classifica
Ciriè e Novi 33 punti, Garlasco 32, Yaka Malnate 31, Rossella Ets Caronno 30, Res volley 28, Albisola 24, Diavoli Rosa 23, Pallavolo Saronno 22, Sant’Anna e Npsg 14, Parella Torino 11, Mondovì 9, Miretti Team Limbiate 8.
(foto archivio di Giovanni Pini)
20022026