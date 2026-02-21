Basket

SARONNO / CISLAGO – Serata di gare, per quanto concerne la pallacanestro, che non ha portato bene ieri alel formazioni locali.

Passo falso in trasferta per il Cistellum basket che nella 7′ giornata di ritorno del campionato di basket maschile serie Dr1 ha perso 48-45 contro il Bk Paderno Dugnano, formazione che veleggia nelle zone basse della graduatoria. In classifica sono al comando i Mastini Turbigo, segue proprio Cistellum e poi le altre.

Sconfitta anche per la Robur Saronno nel campionato serie Dr2, a Vartese contro il Bosto per 70-67. I saronnesi restano comunque al primo posto in classifica con 26 punti, Bosto è secondo a 24.

(foto archivio)

