Basket serie B, la Robur Saronno posticipa
21 Febbraio 2026
SARONNO – Torna oggi il campionato di basket maschile serie B Interregionale ma la Robur Saronno non scende in campo: i robutini, come già concordato da tempo con gli avversari, giocheranno invece come posticipo giovedì 5 marzo in trasferta a Milano contro la Social Osa. Incontro fissato alle 21.30 al Palaiseo di via Iseo 10 a Milano.
Oggi, per questa 6′ giornata di ritorno, giocano gli altri: Marnate-Gallarate, Sansabasket-Sangiorgese, 7 Laghi Gazzada-Nervianese, Campus Varese-Pizzighettone, Oleggio Magic-Pavia, Derthona-Orobica Bergamo.
Classifica
Sangiorgese 32 punti, Pizzighettone 28, Pavia 26, Social Osa Milano 24, Oleggio Magic 22, Campus Varese 20, Gallarate, Nervianese e Orobica Bergamo 18, Bocconi Milano e 7 Laghi Gazzada 16, Derthona 14, Marnate 12, Robur Saronno 10, Sansabasket 6.
