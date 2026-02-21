Calcio

SARONNO – Si giocherà domenica allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, con inizio alle 14.30, la sfida tra Fbc Saronno e Legnano valida per il campionato di Eccellenza. Una partita dal peso specifico elevato per entrambe le formazioni, che inseguono i playoff.

Il Legnano arriverà a Saronno senza il proprio pubblico (divieto di trasferta per i residenti in provincia di Milano, motivi di ordine pubblico), un’assenza che toglie atmosfera a quella che, in condizioni normali, sarebbe una gara molto sentita. Sul piano tecnico, mister Porro dovrà fare a meno di Pellini, Pagani, Casagrande e Sandrini, mentre resta da valutare la situazione di Todaj.

I lilla sono reduci dal pareggio per 2-2 in casa contro la capolista Arconatese, risultato che ha confermato la competitività della squadra. Il Saronno, invece, arriva dalla sconfitta per 3-1 al Chinetti contro la Solbiatese e cerca un riscatto davanti al proprio pubblico. Dirigerà l’incontro Umberto La Rocca di Milano, assistito da Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Giorgio Brozzoni di Bergamo.

Si gioca per la 25′ giornata, all’andata vinse il Saronno 3-0.

Classifica

Arconatese 54 punti, Solbiatese 44, Caronnese 41, Legnano 40, Fbc Saronno 38, Vergiatese 37, Rhodense 35, Magenta e Lentatese 33, Vis Nova Giussano e Mariano 30, Besnatese 28 Sedriano 26, Sestese 25, Altabrianza 24, Ardor Lazzate 23, Arcellasco 21, Vigevano 20.

(foto Andrea Elli: una immagine della partita di andata)

21022026