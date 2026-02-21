Calcio

SARONNO – Sale la febbre per la sfida più attesa, il Fbc Saronno-Legnano d’Eccellenza previsto domenica pomeriggio allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi. E qualcuno sui social ha ricordato un gustoso precedente, pubblicando un ritaglio della Gazzetta dello sport: era la stagione 1994-1995 con le due squadre in serie C2, quella volta finì 1-1 davanti a ben 2500 spettatori. In campo alcuni nomi che hanno fatto la storia moderna del club biancocelestre, come Pier Cattaneo, che nell’occasione venne premiato per la sua 350′ maglia saronnese. Articolo firmato dal giornalista saronnese, e storico bibliotecario Ambrogio Banfi, che adesso non c’è più.

Domani si gioca dalle 14.30. Dirigerà l’incontro Umberto La Rocca di Milano, assistito da Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Giorgio Brozzoni di Bergamo. Si gioca per la 25′ giornata, all’andata vinse il Saronno 3-0.

