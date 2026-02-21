Calcio Seconda cat: oggi Dal Pozzo in anticipo serale contro Pro Novate
21 Febbraio 2026
LAINATE – Anticipo serale per la Frazione calcistica Dal Pozzo, impegnata oggi nel campionato di Seconda categoria. I gialloverdi scenderanno in campo stasera sabato 21 febbraio con fischio d’inizio alle 20.30 al centro sportivo comunale di via Cagnola 2 a Lainate, contro la Pro Novate.
La squadra, che sta veleggiando nelle zone alte della classifica, punta a proseguire il proprio percorso positivo in una fase decisiva della stagione. L’anticipo rappresenta un’occasione importante per consolidare la propria posizione e mantenere il passo delle dirette concorrenti.
Attraverso i social la società ha chiamato a raccolta tifosi e sostenitori, invitando tutti a stringersi attorno al gruppo in un momento cruciale del campionato.
(foto archivio)
21022026