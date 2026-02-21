Calcio

CISLAGO – Il Cistellum sceglie la soluzione interna per la guida tecnica e affida la panchina ad Alessandro Amato. Una decisione maturata all’interno del club, visto che Amato era già approdato in viola con il ruolo di direttore generale. Per lui si tratta di un ritorno operativo in campo: due anni fa aveva conquistato il campionato di Seconda categoria alla guida della Gerenzanese, esperienza che ora proverà a mettere al servizio della formazione cislaghese.

Il Cistellum occupa attualmente il secondo posto in classifica, a tre punti dalla capolista Città di Samarate. E proprio contro la prima della classe Amato farà il suo debutto in panchina nella sfida di domenica, un confronto diretto che potrebbe avere un peso rilevante nella corsa al vertice.

(foto archivio: al centro Alessandro Amato)

