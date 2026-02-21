Città

SARONNO – Diretta con aggiornamenti in tempo reale e una ricca fotogallery per raccontare il pomeriggio più colorato dell’anno. Sabato 21 febbraio il Carnevale anima il territorio e la redazione di ilSaronno seguirà minuto per minuto le sfilate di Saronno, Solaro, Gerenzano e Cogliate, con immagini, curiosità e momenti di festa dalle strade e dalle piazze.

Maschere, carri allegorici, musica e animazione coinvolgeranno bambini, famiglie e gruppi in costume, trasformando il pomeriggio in un’occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità. La diretta permetterà ai lettori di vivere l’atmosfera degli eventi anche a distanza, con aggiornamenti continui e tante fotografie dai diversi cortei.

A Saronno il momento centrale è la grande sfilata dei carri allegorici, con partenza alle 14,30 da via Sabotino. Il tema scelto è “Alice nel paese… Giochi di carte, scacchi e fantasia!”, che accompagnerà carri e gruppi mascherati fino al centro cittadino, con conclusione in piazza Libertà tra musica, animazione e intrattenimento per grandi e piccoli.

QUI TUTTE LE INFO SUL CARNEVALE DI SARONNO

A Cogliate torna la quarantunesima edizione del Carnevale, dedicata al mondo delle serie tv e dei cartoni animati. Il corteo parte alle 14 da viale Rimembranze, all’altezza delle scuole medie, per raggiungere il parco di via De Gasperi, dove sono previsti spettacoli di magia, dj set, balli, laboratori e animazione. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a sabato 28 febbraio.

A Solaro la Pro loco, con la collaborazione delle associazioni locali e il patrocinio del Comune, propone il Carnevale “No Frost”. Ritrovo alle 14,30 in piazza Libertà e sfilata verso l’oratorio San Luigi. Alle 15,30 è previsto uno spettacolo per bambini, seguito alle 16,30 dalla premiazione delle maschere più originali e da un evento conviviale. Per motivi di sicurezza sono vietati schiuma da barba, spray e botti.

A Gerenzano il programma inizia alle 14,15 con il ritrovo in piazza Mercato. La sfilata parte alle 15 e si conclude all’oratorio San Filippo Neri, dove alle 16 è in programma lo spettacolo “Superzero Carnival Party”, Magic Comedy Family Show a ingresso libero fino a esaurimento posti. Anche qui, per ragioni di sicurezza, non è consentito l’uso di bombolette spray.

