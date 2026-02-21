Città

SARONNO – E’ in programma oggi sabato 21 febbraio con la grande sfilata pomeridiana che trasformerà la città in un mondo di fantasia. Il tema scelto per questa edizione è “Alice nel paese… Giochi di carte, scacchi e fantasia!”, un richiamo all’immaginario fiabesco che farà da filo conduttore per allestimenti, costumi e scenografie. La partenza del corteo è prevista alle 14,30 da via Sabotino. La sfilata vedrà la partecipazione di 4 carri allegorici, 7 gruppi mascherati e 3 bande musicali, pronti ad animare il percorso con colori, coreografie e musica. Il corteo attraverserà alcune delle principali strade cittadine: via Sabotino, via Sant’Antonio, via San Giuseppe, corso Italia, per poi raggiungere il cuore della manifestazione in piazza Libertà.

Viabilità: tutte le modifiche

Le prime limitazioni scatteranno già dalla mattina. In via Monte Sabotino, tra via San Francesco e via Rossini, dalle 7 alle 15 sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per consentire il montaggio dei carri. In via Rossini divieto di sosta dalle 7 alle 15 per permettere l’accesso dei mezzi della sfilata.

Nel pomeriggio le restrizioni interesseranno l’area centrale. In via Roma, tra via Manzoni e piazza Libertà, divieto di sosta dalle 8 alle 19. Piazza Libertà sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 19, con accesso consentito solo agli organizzatori e ai mezzi di emergenza.

Dalle 12 alle 19 divieto di sosta anche in:

via San Giuseppe, tra via Rossini e via San Francesco;

via San Francesco, tra via Sabotino e via San Giuseppe;

via San Giuseppe, tra via San Francesco e corso Italia.

Dalle 12 alle 17 sarà vietato il transito veicolare lungo il percorso della sfilata, in via San Francesco, via San Giuseppe e corso Italia. Nella stessa fascia oraria le vie che incrociano il tragitto saranno chiuse temporaneamente con transenne.

Sempre dalle 12 alle 19 resterà chiusa anche via Roma, tra piazza Libertà e via Manzoni, per consentire il passaggio e le operazioni di smontaggio dei carri.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono possibili deviazioni delle linee extraurbane dalle 14 alle 17 sull’asse San Giuseppe-Volonterio-Rimembranze, mentre il servizio urbano sarà sospeso dalle 14.

