Solaro

SOLARO / GARBAGNATE MILANESE – Martedì 24 febbraio alle 20.45, in via Monza 12 a Garbagnate Milanese, sarà presentata alla cittadinanza la Casa di Comunità di competenza per Solaro. L’incontro informativo, organizzato da Asst Rhodense in collaborazione con il Comune di Garbagnate Milanese, illustrerà i servizi e le attività che faranno capo alla nuova struttura sanitaria e sociosanitaria.

La Casa di Comunità sorgerà nell’ala rinnovata dell’Rsa Pertini di via Per Cesate a Garbagnate Milanese e rappresenterà un punto di riferimento per l’accesso ai servizi territoriali. Nel corso della serata verranno fornite indicazioni pratiche sulle modalità di accesso e sulle prestazioni disponibili, con un approfondimento dedicato al Pua, Punto unico di accesso, e al ruolo degli Infermieri di famiglia e comunità.

L’iniziativa rientra nel percorso di potenziamento della rete sanitaria territoriale promosso a livello regionale e nazionale. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, offrendo ai cittadini un riferimento unico e facilmente accessibile.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

