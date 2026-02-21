iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio di festa, colori e partecipazione ha animato il paese lo scorso fine settimana per l’edizione 2026 di “Castiglione in maschera”, il Carnevale organizzato dal Comune di Castiglione Olona. Domenica 15 febbraio le vie del centro si sono riempite di famiglie e bambini al seguito dei carri allegorici che hanno sfilato tra coriandoli e costumi variopinti. Complice anche la bella giornata di sole, la manifestazione ha registrato un’ampia partecipazione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Come da tradizione, la sfilata si è conclusa all’Oratorio San Luigi, dove sono state offerte le chiacchiere e si è svolta la premiazione dei costumi più divertenti e originali. Un momento conviviale che ha suggellato la giornata in un clima di allegria condivisa.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato le associazioni, i volontari, le forze dell’ordine, la protezione civile, l’oratorio e i commercianti che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, dando appuntamento alla prossima edizione.

