CISLAGO – LOVERO – Mentre le competizioni delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 proseguono nel vivo, si è conclusa l’importante parentesi operativa che ha visto protagonista la protezione civile di Cislago. Il gruppo è rientrato alla base dopo aver fornito un contributo essenziale alla complessa macchina organizzativa che ruota attorno ai campi di gara valtellinesi.

Il contingente cislaghese, coordinato dal caposquadra Umberto Landoni, ha visto l’impegno in prima linea dei volontari William Rimoldi e Francesco Alberti, affiancati da Emanuele Preda di Mozzate. La loro partecipazione è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità di alcuni membri del gruppo che, pur lavorando, hanno richiesto specifici permessi per non far mancare il proprio supporto in un momento così cruciale per il paese.

Il quartier generale della missione è stato il campo base di Lovero (SO), da dove i volontari sono partiti quotidianamente con l’unità mobile pronto intervento (Umpi) per pattugliare i punti nevralgici tra Tirano e le direttrici verso Bormio e Livigno. L’efficacia dell’intervento è stata garantita da una turnazione serrata: i volontari hanno coperto le 24 ore su 24 suddividendosi in tre fasce orarie (6-12, 12-18 e 18-24).

L’attività non si è limitata alla sorveglianza, ma ha riguardato soprattutto il supporto alla popolazione e ai numerosi visitatori stranieri. Muovendosi costantemente sul territorio e restando in collegamento con la sala operativa, la squadra ha presidiato stazioni e fermate degli autobus, diventando un punto di riferimento per chiunque avesse bisogno di informazioni o assistenza durante i grandi spostamenti verso le sedi delle gare.

La missione è nata da una chiamata giunta con scarso preavviso, alla quale il gruppo di Cislago ha risposto con la consueta prontezza, integrandosi perfettamente con gli altri 50 volontari attivi ogni giorno sul territorio.

Con il rientro a casa dell’Umpi, si chiude un’esperienza intensa che ha permesso di testare sul campo l’efficacia del pronto intervento cislaghese in un contesto internazionale di altissima pressione

