SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 20 febbraio, in primo piano la cronaca con il furto in chiesa e un ladro sorpreso in abitazione, ma anche la riflessione sul caso Colombara e la mobilitazione dei dipendenti comunali. Temi diversi, tra sicurezza, vita pubblica e dibattito cittadino.

Colpo in una chiesa di Caronno, dove ignoti hanno forzato serramenti e sacrestia riuscendo ad aprire la cassaforte e portare via sette calici. Oltre al valore degli oggetti sacri, ingenti i danni alle strutture.

Il caso Colombara diventa spunto per una riflessione più ampia sulla città, tra fragilità sociali, comunicazione e percezione della sicurezza. Un’analisi che invita Saronno a interrogarsi su responsabilità e comunità.

A Origgio un ladro è stato sorpreso in casa alla periferia del paese dopo una segnalazione circolata sui social.

A Gerenzano i dipendenti comunali hanno proclamato lo stato di agitazione: i sindacati denunciano la mancata attenzione dell’amministrazione alle aspettative dei lavoratori e chiedono un confronto concreto.