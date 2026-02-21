I più letti di ieri: furto in chiesa, riflessione su caso Colombara, dipendenti comunali in agitazione
21 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 20 febbraio, in primo piano la cronaca con il furto in chiesa e un ladro sorpreso in abitazione, ma anche la riflessione sul caso Colombara e la mobilitazione dei dipendenti comunali. Temi diversi, tra sicurezza, vita pubblica e dibattito cittadino.
Colpo in una chiesa di Caronno, dove ignoti hanno forzato serramenti e sacrestia riuscendo ad aprire la cassaforte e portare via sette calici. Oltre al valore degli oggetti sacri, ingenti i danni alle strutture.
Furto in chiesa, sette calici spariti dalla cassaforte. Ingenti i danni a serramenti e sacrestia a Caronno
Il caso Colombara diventa spunto per una riflessione più ampia sulla città, tra fragilità sociali, comunicazione e percezione della sicurezza. Un’analisi che invita Saronno a interrogarsi su responsabilità e comunità.
Caso Colombara la riflessione: “Cara Saronno ecco cosa racconta di te questa vicenda di fragilità, comunicazione e sicurezza”
A Origgio un ladro è stato sorpreso in casa alla periferia del paese dopo una segnalazione circolata sui social.
Segnalazione sui social, ladro sorpreso in casa alla periferia di Origgio
A Gerenzano i dipendenti comunali hanno proclamato lo stato di agitazione: i sindacati denunciano la mancata attenzione dell’amministrazione alle aspettative dei lavoratori e chiedono un confronto concreto.
