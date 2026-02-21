Cronaca

TRADATE – Un inseguimento si è concluso con uno schianto frontale nel sottopasso ferroviario di Abbiate Guazzone: una donna di 52 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 20 febbraio, poco prima delle 13. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto in fuga dai carabinieri, dopo una corsa tra le strade cittadine, ha imboccato il sottopassaggio andando a scontrarsi frontalmente con una Fiat Panda che sopraggiungeva in senso opposto.

Ad avere la peggio la conducente della Panda, una donna di 52 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sottopasso.

Secondo quanto emerso, l’uomo alla guida dell’auto in fuga sarebbe sceso dal mezzo dopo l’impatto, allontanandosi a piedi. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dell’inseguimento.

(Sul sito di Local team il video dei rilievi)

