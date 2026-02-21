Politica

SARONNO – Anche Gianfranco Librandi di Forza Italia, ex parlamentare saronnese, esponente del partito in Campania, è intervenuto pubblicamente sulla vicenda che ha scosso l’intero Paese: la morte del piccolo Domenico, il bambino sottoposto a trapianto di cuore a Napoli e deceduto dopo un lungo e difficile percorso clinico. Una notizia che ha suscitato profonda commozione e un diffuso sentimento di lutto. La madre del bambino ha annunciato l’intenzione di creare una fondazione con il suo nome per aiutare altri piccoli pazienti, mentre il legale della famiglia ha invitato a prestare attenzione a eventuali false raccolte fondi.

Sui social Librandi ha affidato il proprio pensiero a un messaggio carico di partecipazione personale: “La morte del piccolo Domenico è una notizia che lascia senza respiro. Lo dico da padre, prima ancora che da rappresentante politico: non esistono parole capaci di spiegare o lenire un dolore così ingiusto. Napoli oggi piange un suo figlio. E si stringe, in silenzio, attorno alla sua famiglia, con una commozione profonda che unisce un’intera comunità. Il mio pensiero, colmo di dolore, è per Domenico e per chi lo amerà per sempre”. Parole che si inseriscono in un coro di messaggi di cordoglio arrivati da esponenti istituzionali e cittadini, a testimonianza di una vicenda che ha toccato nel profondo l’opinione pubblica italiana.

