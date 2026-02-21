Calcio

LAZZATE – Lutto nel mondo del calcio locale per la scomparsa di Bruno Pietrobon, figura conosciuta e stimata nell’ambiente sportivo del territorio.

A darne notizia è stata l’Ardor Lazzate con un messaggio pubblicato sui social, con cui la società si è unita al cordoglio per la perdita di Pietrobon, membro del direttivo della USD Guanzatese ed ex giocatore proprio dell’Ardor Lazzate: “La società si unisce al cordoglio per la scomparsa di Bruno Pietrobon, membro del direttivo della Usd Guanzatese nonché ex giocatore dell’Ardor Lazzate. A tutti i suoi cari e alla società comasca vanno le nostre sentite condoglianze», si legge nel messaggio”.

La notizia ha suscitato commozione tra dirigenti, atleti e appassionati, in un ambiente dove il legame umano resta un elemento centrale tanto quanto il risultato sportivo.

