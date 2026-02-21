Altre news

SARONNO – Sabato 21 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e sole splendente per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni nelle prossime ore.

Il tempo stabile accompagnerà Saronno dal mattino fino a sera grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni asciutte e buona visibilità. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo: la minima registrata sarà di 2°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà i 15°C nel corso del pomeriggio, con un clima gradevole nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli: al mattino provenienti da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sudovest, mantenendo comunque intensità contenuta. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

In Lombardia la situazione risulterà in gran parte simile, con cieli sereni o poco nuvolosi su pianure, pedemontane e Prealpi. Solo sulle Alpi Retiche si osserverà un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio, con deboli nevicate in quota e rasserenamenti in serata. Nel complesso, la regione beneficerà di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate.

