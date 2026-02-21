Regione Lombardia: sicurezza sul lavoro, Licata (Fi): “Più formazione per ridurre incidenti e morti sul lavoro”
21 Febbraio 2026
MILANO – “Esaminata oggi in aula la relazione finale della Commissione di Inchiesta ‘Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ e approvato all’unanimità l’ordine del giorno condiviso trasversalmente dalle diverse forze politiche: formazione, innovazione tecnologica e cultura della sicurezza, gli elementi strategici da potenziare e sviluppare al centro del mio intervento in discussione generale” così il consigliere regionale Giuseppe Licata (Forza Italia), componente della Commissione di Inchiesta, a latere dei lavori d’aula.
- all’articolo 2 l’istituzione di un elenco dei soggetti formatori, modalità e i relativi requisiti;
- all’articolo 3 la realizzazione di una piattaforma informatica per l’inserimento di informazioni relative ai percorsi formativi da parte dei soggetti formatori, con obbligo di comunicazione dell’avvio e della conclusione dei suddetti percorsi, disponendo inoltre, a garanzia di un’efficiente programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, che le Ats abbiano accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma. Analoga facoltà di accesso è riconosciuta, previa intesa, all’ispettorato nazionale del lavoro;
- all’articolo 4 le sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienze.
