MILANO – “Esaminata oggi in aula la relazione finale della Commissione di Inchiesta ‘Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ e approvato all’unanimità l’ordine del giorno condiviso trasversalmente dalle diverse forze politiche: formazione, innovazione tecnologica e cultura della sicurezza, gli elementi strategici da potenziare e sviluppare al centro del mio intervento in discussione generale” così il consigliere regionale Giuseppe Licata (Forza Italia), componente della Commissione di Inchiesta, a latere dei lavori d’aula.

“Dai lavori della commissione di inchiesta, dalle audizioni e dalla ricerca realizzata da Polis Lombardia, emerge tra le principali criticità una formazione non sempre rispondente alle esigenze specifiche dei lavoratori e dei diversi settori produttivi: si evidenzia la necessità di potenziare la rete di formatori qualificati, alzando gli standard qualitativi degli enti formatori, inserendoli nel sistema di accreditamento di Regione Lombardia – evidenzia Giuseppe Licata – Istanze che trovano una risposta concreta nella recente legge n. 4 del 10 febbraio 2026 dedicata proprio alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata nelle scorse settimane dal consiglio regionale, frutto del lavoro sinergico degli assessori Bertolaso e Tironi. Il primo atto importante dopo la conclusione dei lavori della commissione d’inchiesta, la prima legge regionale in Italia su questo importante tema: una scelta condivisa di responsabilità verso i lavoratori, le imprese e tutto il settore produttivo”.

La legge regionale 4/2026 prevede in particolare:

all’articolo 2 l’istituzione di un elenco dei soggetti formatori, modalità e i relativi requisiti;

all’articolo 3 la realizzazione di una piattaforma informatica per l’inserimento di informazioni relative ai percorsi formativi da parte dei soggetti formatori, con obbligo di comunicazione dell’avvio e della conclusione dei suddetti percorsi, disponendo inoltre, a garanzia di un’efficiente programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, che le Ats abbiano accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma. Analoga facoltà di accesso è riconosciuta, previa intesa, all’ispettorato nazionale del lavoro;

all’articolo 4 le sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienze.

“Tra gli ulteriori ambiti da potenziare e sviluppare che emergono dalla relazione, mi preme citare quello dell’innovazione, importante leva per migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro – prosegue Licata – Implementazione di sistemi digitali avanzati per il monitoraggio delle attività ispettive e formative, utilizzo di sensori e dispositivi indossabili per rilevare condizioni di rischio, come affaticamento o esposizione a sostanze nocive, sviluppo strumenti basati sull’intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono solo alcune delle proposte emerse nel corso delle audizioni”.

“Insisto inoltre sull’importanza di promuovere la ‘cultura della sicurezza’: credo che vadano valorizzate, condivise e potenziate anche iniziative come quella promossa a Varese con la sottoscrizione, nel corso della cerimonia ospitata nel novembre scorso alla Camera di Commercio, del nuovo protocollo per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali”, sottolinea Licata.

“Ringrazio infine il presidente Astuti, la vice presidente Snider, il Consigliere segretario Dozio e tutti i colleghi della commissione di Inchiesta per il lavoro di approfondimento e analisi svolto in questi due anni e mezzo di attività, attraverso il coinvolgimento dei tanti stakeholder nel corso delle numerose audizioni e la ricerca commissionata e realizzata da Polis Lombardia, i cui risultati sono confluiti nella relazione finale e nell’ordine del giorno che impegna la Giunta Regionale, gli Assessori e il Consiglio Regionale a dare concretezza alle proposte avanzate. Avanti su questa strada”, conclude il Consigliere Regionale Giuseppe Licata.

