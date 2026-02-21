Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione l’altra sera nei pressi della stazione ferroviaria, in piazza Cadorna, dove intorno alle 21.15 è scattato un intervento di emergenza sanitaria per un episodio di violenza. Coinvolti due uomini, si tratterebbe di un quarantenne e di un cinquantenne. Sul posto è arrivata un’ambulanza per prestare le prime cure, seguita poco dopo da una pattuglia dei carabinieri.

Secondo le testimonianze raccolte in zona, tra i due sarebbe scoppiata una colluttazione per motivi ancora in fase di accertamento. L’area davanti alla stazione è rimasta presidiata durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti. Intorno alle 22 una delle persone coinvolte sarebbe stata accompagnata via dai carabinieri. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Un episodio che si è verificato nella zona più “calda” della città, dove il passato anche recente è già stato caratterizzato da fatti analoghi.

(foto archivio)

21022026