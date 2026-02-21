Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza nella tarda mattinata di ieri in centro città, nel complesso commerciale che si affaccia su piazza Libertà. L’allarme è scattato alle 11.30 per una caduta dalla scala, coinvolta una donna di 88 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, inviata dal servizio 118. La donna è stata soccorsa in codice verde e trasportata all’ospedale di Saronno, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, in condizioni che comunque non sono apparse preoccupanti.

Una 18enne è stata invece soccorsa per un malore attorno all’1 della scorsa notte, in via Maestri del lavoro: il personale dell’ambulanza accorsa le ha diagnosticato una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo ma non è apparsa in condizioni allarmanti.

(foto archivio)

21022026