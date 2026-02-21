Città

SARONNO – Era uscito per fotografare rospi, ma è rientrato con uno scatto decisamente più insolito. Un appassionato di fotografia naturalistica ha raccontato sui social un curioso avvistamento avvenuto nel Parco Lura, l’area naturalistica che da Saronno si estende nel vicino Comasco. Protagonista dell’incontro un pipistrello, immortalato non nelle ore serali o notturne, ma alle 16, quindi in pieno giorno e sotto il sole. Un dettaglio che rende l’episodio particolarmente singolare, considerando le abitudini notturne di questi mammiferi.

Secondo l’autore delle immagini, l’anomalia potrebbe essere legata all’avvicinarsi della fine del periodo di ibernazione. Le temperature insolitamente miti della giornata avrebbero favorito il risveglio anticipato dell’animale e, probabilmente, la necessità di alimentarsi avrebbe prevalso sulla naturale avversione alla luce.

Un episodio che conferma la ricchezza faunistica del Parco Lura e che ha suscitato curiosità tra gli utenti, ricordando come anche nelle aree verdi urbane possano verificarsi incontri inattesi.

(foto: particolare di una delle immagini pubblicate sui social riguardo al singolare avvistamento)

