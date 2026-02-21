Groane

SOLARO – Il territorio di Solaro e i vertici dell’ambito sociale si sono riuniti mercoledì 18 febbraio per celebrare un traguardo significativo e un addio professionale carico di emozione. La sindaca di Solaro, Nilde Moretti, ha partecipato insieme agli altri amministratori locali ai festeggiamenti in onore della dottoressa Elena Meroni, giunta ormai alla vigilia del proprio pensionamento dopo una carriera interamente dedicata al servizio pubblico.

Elena Meroni lascerà ufficialmente l’incarico a fine mese, concludendo un percorso durato oltre vent’anni alla guida dell’azienda speciale Comuni Insieme. Nel condividere il sentimento comune dei sindaci presenti, Moretti ha descritto la figura di Meroni come una colonna portante, evidenziandone la competenza tecnica in ogni ambito e la profonda passione che ha costantemente alimentato il suo lavoro quotidiano.

Sebbene la sua assenza professionale si farà sentire nei prossimi mesi, l’intera amministrazione ha espresso sincera gioia per l’inizio di questo nuovo capitolo della vita privata di Elena Meroni, accompagnando i saluti con un sentito augurio per il futuro.

(foto dal profilo Facebook di Nilde Moretti)

