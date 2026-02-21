iltra2

TRADATE – Un pomeriggio tra giochi da tavolo, passeggiate nella natura e un viaggio nello spazio. È la proposta in programma domenica 22 febbraio al Centro didattico scientifico – EcoPlanetario di via ai Ronchi, promossa dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutte le età, con attività diversificate nel corso del pomeriggio. Accanto ai tavoli di gioco saranno organizzate escursioni guidate nei sentieri dell’area protetta, mentre all’interno dell’EcoPlanetario i partecipanti potranno prendere parte a un percorso dedicato alla scoperta dei buchi neri e dei misteri dell’universo. Le proposte prevedono attività gratuite e altre su prenotazione. Per partecipare è necessario riservare il proprio posto attraverso il link indicato dagli organizzatori.

L’appuntamento è al Centro didattico scientifico – EcoPlanetario, in via ai Ronchi a Tradate, per un’iniziativa che unisce divulgazione, svago e contatto con l’ambiente.

