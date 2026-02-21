Saronnese

UBOLDO – La mappa della città si arricchisce di un nome che ha segnato profondamente la memoria collettiva locale. L’amministrazione comunale ha infatti ufficializzato l’intitolazione di una nuova strada a don Agostino Gerosa (1928-1999), storico coadiutore parrocchiale che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento non solo spirituale, ma anche civile e sociale per la comunità.

La via dedicata a don Agostino sorgerà in un’area strategica per lo sviluppo del paese: si tratta di una traversa di via Per Origgio, inserita nel piano attuativo di trasformazione denominato “TR7”; l’intervento prevede l’ampliamento della strada d’accesso che serve sia le residenze già esistenti sia i complessi di prossima realizzazione.

L’ufficio anagrafe ha già predisposto le pratiche per il cambio di indirizzo dei residenti che, d’ora in avanti, abiteranno ufficialmente in via Don Agostino Gerosa.

La scelta della giunta non è casuale, ma prosegue una linea di valorizzazione del territorio attraverso il ricordo delle sue figure più illustri. Intitolare strade a personaggi che hanno contribuito alla crescita socio-culturale di Uboldo è una prassi già consolidata nei piani attuativi locali. Per don Gerosa, il riconoscimento nasce dal grande valore affettivo e sociale che la sua opera ha lasciato in eredità alla parrocchia e alla cittadinanza.

A tracciare un ritratto più intimo dell’ex coadiutore è stato il sindaco Luigi Clerici, attraverso un documento condiviso con la famiglia del sacerdote. La storia di don Agostino è quella di una vocazione nata tra le fatiche del lavoro manuale: prima di scegliere la vita religiosa, infatti, lavorò come operaio alle officine Obsa di Brugherio.

Fu a 18 anni che decise di abbandonare la fabbrica per intraprendere il cammino che lo avrebbe portato a diventare quel “prete molto amato” di cui oggi Uboldo vuole onorare permanentemente la memoria tra le sue vie.

(foto d’archivio)

