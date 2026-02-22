Eventi

SOLARO – In vista dell’importante appuntamento referendario sulla Giustizia previsto per il prossimo mese di marzo, la comunità di Solaro si organizza per approfondire le ragioni del dissenso verso la riforma proposta dall’attuale governo. Si è infatti ufficialmente costituito il Comitato per il No, una realtà nata dall’impegno congiunto di semplici cittadini, forze politiche locali e rappresentanti del mondo associativo.

Per favorire il dialogo e la partecipazione, il Comitato ha già pianificato una serie di presidi sul territorio dove i cittadini potranno informarsi direttamente: tutti i giovedì mattina, dal 26 febbraio fino al 19 marzo, il punto di riferimento sarà piazza del mercato, dove i volontari saranno presenti anche domenica 8 marzo per l’intera giornata, e infine domenica 15 marzo, dalle 15 alle 18, l’appuntamento si sposterà in via Mazzini, nei pressi della zona gelateria.

La preoccupazione principale espressa dai promotori riguarda la modifica di ben sette articoli della costituzione, un intervento che secondo il Comitato rischierebbe di alterare profondamente l’attuale assetto giudiziario italiano. Il timore è che l’indipendenza della magistratura possa essere compromessa, minando quel delicato equilibrio tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario che garantisce la tenuta democratica del paese.

L’obiettivo dichiarato del gruppo è quello di promuovere un’informazione trasparente e corretta, organizzando momenti di confronto con esperti del settore per spiegare nel dettaglio perché questa riforma non sia considerata la soluzione adeguata ai problemi della giustizia. Il Comitato invita dunque la cittadinanza solarese a partecipare attivamente per difendere i valori costituzionali attraverso un voto consapevole.

(foto d’archivio)

