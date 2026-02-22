Calcio 1′ e 2′ cat. locale: Amor Sportiva supera la Pro Juve, poker Dal Pozzo, pari Cistellum, ko la Gerenzanese
UBOLDO – Nel pomeriggio di oggi 22 febbraio si è conclusa la ventiduesima giornata di campionato del girone di Legnano della seconda categoria iniziata ieri con l’anticipo vinto dal Dal Pozzo per 4-2 contro la Pro Novate. Oggi, tra le altre, impegnata anche l’Amor Sportiva che, nel derby giocato a Uboldo contro la Pro Juventute, ha rimediato una vittoria per 1-2 grazie alla quale conquista tre punti importanti per avvicinarsi alla zona play-off.
Nella seconda categoria di Varese, a scendere in campo, è, invece, il Cistellum che rimedia un pareggio nello scontro diretto per il primo posto disputato a Cislago contro il Città di Samarate rimanendo, così, a tre lunghezze di distanza dal primo posto. Ko, invece, per la Gerenzanese che, nella sfida disputata in casa contro la Briantea valida per la ventiduesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, è superata con due reti di scarto.
