VEDANO AL LAMBRO – Settima giornata di ritorno, la Cogliatese va in trasferta e scende in campo contro il Vedano.

I padroni di casa passano dopo circa dieci minuti, palla messa dentro dalla destra e Castoldi la picchia alla grande sotto la traversa, 1-0. La Cogliatese fa fatica a reagire e il raddoppio al 25’ è una fotocopia, Gigante crossa benissimo e ancora Castoldi si inserisce coi tempi giusti impattando con una zampata precisa, 2-0.

Il primo tempo scorre senza ulteriori azioni degne di nota, ma nella ripresa la Cogliatese cambia faccia e comincia a giocare con qualità e grinta. Il Vedano con un po’ di sufficienza abbassa la guardia e i biancoazzurri colpiscono, al 59’ Rose sventaglia in area per Avella, tiro-cross al volo di mancino che trova come destinatario sul secondo palo Del Bianco, piattone a porta sguarnita e partita riaperta, 2-1. I biancorossi si spaventano e abbassano il baricentro, provando a colpire in contropiede. All’80 Castoldi sfiora la tripletta su una ripartenza, colpo di testa potente ma centrale e respinto da Sanfilippo. La gara sembra finita, ma al quarto e ultimo minuto di recupero arriva il pareggio per la Cogliatese, Banfi addomestica un pallone a centro area ma la sua conclusione è deviata, sulla seconda palla ci crede Capici che anticipa Bolognini col destro e la mette in rete, 2-2. Triplice fischio, finisce in parità.

Prestazione chiaroscura dei biancoazzurri che, dopo una brutta prima metà di gara, hanno invertito il trend nella ripresa con trame di gioco interessanti e trovando il meritato pareggio su un campo difficile. Prossimo impegno per la squadra di Biemmi in casa contro il Cesano Maderno.

Vedano – Cogliatese : 2-2

VEDANO : Bolognini, Milesi, Arosio, Gigante M., Repetto, Corti, Comi, Castoldi, Celeghin, Gigante F., Galimberti. A disposizione : Airoldi, Silvestri, Medici, Limonta, Nickl, Villa, Lento, Mansuino, Arban. All. Mendez

COGLIATESE : Sanfilippo, Rose, Del Bianco, Muraca, Pastore, Romano, Donghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Avella. A disposizione : Ortolan, Alberio, Cappelletti, Capici, Corona, Pascale G., Pascale K., Pedrotti, Quaggelle. All. Biemmi

Marcatori : 10pt e 25pt Castoldi (V), 14st Del Bianco (C), 49st Capici (C)