Calcio

LAINATE – Sabato sera l’anticipo della 22′ giornata nel girone R di Seconda categoria: in casa al centro sportivo di Lainate la Frazione calcistica Dal Pozzo ha battuto 4-2 la Pro Novata. Dunque, incontro divertente e con tanti gol: per i gialloverdi a segno al 21′ Di Lio su calcio di rigore, nella ripresa ancora Di Lio al 6′, poi Dezio al 27′ e ultimo sigillo di Di Lio.

Classifica

Polisportiva Orpas 46 punti, Robur 45, Oratorio Lainate Ragazzi e Dal Pozzo 41, Victor Rho 37, Pro Novate 33, Legnanese 32, Ardor Bollate 30, Amor sportiva 29, Mazzo 80 24, Oratorio San Francesco 23, San Luigi Pogliano 21, Virtus Cantalupo e Pro Juventute 20, Union Oratori Castellanza 19, Oratorio Passirana 8.

(foto da Fb: esultanza tifosi Dal Pozzo al termine del match)

22022026