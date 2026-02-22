Calcio 3’cat. A, sconfitta di misura per l’Equipe Garibaldi
22 Febbraio 2026
ORIGGIO- Sconfitta di misura per l’Equipe Garibaldi, che esce battuta 2-1 dal campo dell’Airoldi al termine di una gara combattuta e decisa dagli episodi. I padroni di casa trovano le reti con Ferrario e Barilla, mentre per gli ospiti va a segno Benincasa.
L’Equipe Garibaldi resta sempre in partita, mostrando carattere e provando fino alla fine a rimettere in equilibrio il match, senza però riuscire a completare la rimonta. Una prestazione generosa che non porta punti, ma dalla quale ripartire in vista dei prossimi impegni.
