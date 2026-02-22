Calcio

SARONNO- Alle 14.30 il fischio d’inizio dell’attesa sfida tra Fbc Saronno e Legnano. Per i biancocelesti una vittoria significherebbe sorpasso in classifica proprio ai danni degli ospiti, mentre il Legnano punta a consolidare la propria posizione in zona playoff.

Gli amaretti vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta rimediata sul campo della Solbiatese, mentre il Legnano arriva da un ottimo pareggio ottenuto contro la capolista Arconatese. In palio ci sono punti pesanti e una gara che può dire molto per il prosieguo della stagione. Si ricorda che, per motivi di ordine pubblico, le autorità hanno disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Milano, a causa della forte rivalità tra le due tifoserie.

Classifica

Arconatese 54 punti, Solbiatese 44, Caronnese 41, Legnano 40, Fbc Saronno 38, Vergiatese 37, Rhodense 35, Magenta e Lentatese 33, Vis Nova Giussano e Mariano 30, Besnatese 28 Sedriano 26, Sestese 25, Altabrianza 24, Ardor Lazzate 23, Arcellasco 21, Vigevano 20.

