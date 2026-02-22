Primo piano

SARONNO- Nel pomeriggio del Gianetti, il derby tra FBC Saronno e Legnano si chiude a reti inviolate. Tante le occasioni nel corso dei novanta minuti, ma nessuna delle due squadre riesce a colpire l’avversaria, dividendo così la posta in palio al termine di una gara intensa ed equilibrata.

Nel primo tempo la prima vera chance è dei biancocelesti: Candido pesca Lofoco, la cui incornata viene respinta con un grande intervento da Quintiero. La risposta del Legnano è immediata e al 24’ arriva la traversa colpita su punizione da Tinazzi. Nel finale di tempo doppia occasione per gli ospiti: prima Sartor, poi Ballgjini, ma Todesco si oppone in entrambe le circostanze con riflessi decisivi da distanza ravvicinata.

Nella ripresa è ancora il Legnano a rendersi pericoloso dopo un quarto d’ora: prima la girata di Corioni, respinta ancora da Todesco, poi l’incornata di Graziano, lasciato solo in area, che sfiora il palo e termina sul fondo. Il Saronno non resta a guardare e reagisce alla mezz’ora: Cabezas trova spazio sulla sinistra e serve Candido, che in scivolata conclude a colpo sicuro, ma De Luca salva provvidenzialmente quasi sulla linea di porta.

Fbc Saronno-Legnano 0-0

FBC SARONNO (3-4-3) Todesco; Lofoco, Mzoughi, Lorusso; Lazzaro, Ruschena, Mira (14’ s.t. Cabezas), Ientile; Serra (14’ s.t. Cocuzza), Candido, Vassallo (37’ s.t. Benedetti). A disposizione Foresti, Viganò, Alletto, Raimondo, De Vincenzi, Manfron. All. Tricarico.

LEGNANO (4-3-3) Quintiero; Shehaj, Noia, Graziano, Tinazzi (47’ s.t. Sofio); Di Battista, Poropat (25’ s.t. Bianchi), De Luca (37’ s.t. Todaj); Sartor, Corioni, Ballgjini (41’ s.t. Zoppi). A disposizione Priori, Corio, Chiti, Camerlengo, Rubino. All. Foglio.

Arbitro La Rocca di Milano (Martucci di Busto Arsizio e Brozzoni di Bergamo).

Note – Spettatori 200. Angoli 8-5 Fbc. Ammoniti Noia, Ballgjini, Ientile, Quintiero, Lazzaro e il vice allenatore del Legnano, Foglio. Recupero 2-5.

(foto Andrea Elli: una fase del match)

22022026