SARONNO – Oggi l’attesa sfida del campionato d’Eccellenza fra Fbc Saronno e Legnano, che puntano ad un posto in zona playoff e si affrontano allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi nella città degli amaretti. Per quanto riguarda i biancocelesti, è proseguito nei giorni scorsi il lavoro da parte dello staff del tecnico Danilo Tricarico per il recupero di tutti gli acciaccati, unica assenza annunciata è quella dell’infortunato Sardo; mentre sull’altro fronte i lilla dovrebbero essere alle prese con diverse assenze, per infortuni: non ci saranno Pellini, Pagani, Casagrande e Sandrini, mentre resta da valutare la situazione di Todaj.

Si gioca dalle 14.30. Dirigerà l’incontro Umberto La Rocca di Milano, assistito da Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Giorgio Brozzoni di Bergamo. Si gioca per la 25′ giornata, all’andata vinse il Saronno 3-0.

I cancelli aprono alle 13.30, per ragioni di ordine pubblico – vista la rivalità fra le due tifoserie – le autorità hanno disposto che non potranno entrare allo stadio i residenti in provincia di Milano.

Classifica

Arconatese 54 punti, Solbiatese 44, Caronnese 41, Legnano 40, Fbc Saronno 38, Vergiatese 37, Rhodense 35, Magenta e Lentatese 33, Vis Nova Giussano e Mariano 30, Besnatese 28 Sedriano 26, Sestese 25, Altabrianza 24, Ardor Lazzate 23, Arcellasco 21, Vigevano 20.

(foto Andrea Elli: una immagine d’archivio di una sfida Saronno-Legnano)

