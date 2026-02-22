Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Si è giocata la venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza. Oggi tra le mura amiche la Caronnese di mister Michele Ferri ha affrontato la Vergiatese.

La cronaca – Subito al 2’ Caronnese in avanti grazie ad un’azione corale: prima El Hilali e poi Di Quinzio impegnano l’estremo difensore avversario Ferrari alla respinta; nell’azione entra Corno che in piena area viene atterrato e per il direttore di gara è chiaramente fallo da rigore. Dal dischetto è lo stesso capitano caronnese a gonfiare la rete: 1-0.

Al 22’ Galletti direttamente da centrocampo manda palla in area che viene agganciata da Corno che al tiro costringe Ferrari alla parata. Al 37’ El Halili su punizione calcia un tiro a mezza altezza sibillino che sfiora il palo. Dopo soli due minuti su calcio d’angolo di Di Quinzio tocca a Colombo di testa imbeccare la traversa e sulla respinta Corno impegna il portiere alla parata.

La ripresa inizia al 2’ con un tiro diagonale dal limite di El Halili che termina di poco sopra la traversa. Al 21’ El Halili aggancia un ottimo assist di Cannizzaro e fa partire un diagonale che sfiora il secondo palo. Al 32’ Casagrande da buona posizione calcia alto sopra la traversa della porta di casa. Al 39’ Colombo calcia sicuro in porta da posizione centrale e solo l’intervento di un difensore evita il gol. Al 41’ El Hilali impegna il portiere della Vergiatese a mettere in angolo su tiro ficcante. Al 43’ arriva la doppietta del Capitano: preciso calcio d’angolo di Cannizzaro e Corno di testa realizza a dovere: 2-0.

C’è tempo per il gol avversario sul finale: Settimo pesca di testa un cross di Oldrini e accorcia le distanze: 2-1 Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara emette il triplice fischio finale e finalmente arriva la tanto agognata vittoria casalinga della prima squadra della Caronnese.

Caronnese-Vergiatese 2-1

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Vitofrancesco, Ortelli, Galletti, Sorrentino, Cannizzaro, Di Quinzio (17′ st Malvestio), Colombo (40′ st Ghibellini), Corno, El Hilali. A disposizione Colombo, Tumino, Terrini, Sarkar, Cappi. All. Ferri.

VERGIATESE: Ferrari, Mazzucchelli (40′ st Basso), Settimo, Oldrini, Cozzi (7′ st Giamberini), Picozzi, Dervishi, Macchi (13′ st Grippo), Zeroli (21′ st Casagrande), Costantini (26′ st Diana), Pisan. A disposizione Pancini, Bregasi, Gallazzi, Merzario. All. Mastromonaco.

Arbitro: Compagni di Abbiategrasso (Giordano di Lodi e Cometti di Bergamo).

Marcatori: 2′ pt Corno (C; r), 43′ st Corno (C), 49′ st Settimo (V).

