Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate resiste alla Solbiatese
22 Febbraio 2026
LAZZATE – Mezza impresa per l’Ardor Lazzate nel testa-coda contro la lanciatissima Solbiatese. Oggi pomeriggio allo stadio di via Laratta è finita 1-1. Avanti la formazione di Solbiate Arno col gol al 7′ della ripresa di Suatoni, ha pareggiato la compagine brianzola al 20′ del secondo tempo col proprio bomber Torraca, ex Solbiatese.
Restando all’Eccellenza, da segnalare anche il pari interno del Saronno col Legnano (0-0) e la vittoria interna della Caronnese sulla Vergiatese (2-1).
Risultati
25′ giornata: Arcellasco-Mariano 1-1, Arconatese-Lentatese 1-2, Fbc Saronno-Legnano 0-0, Setese-Vigevano 0-0, Vis Nova Giussano-Rhodense 0-2, Ardor Lazzate-Solbiatese 1-1, Besnatese-Magenta 2-0, Caronnese-Vergiatese 2-1, Altabrianza-Sedriano 1-1.
Classifica
Arconatese 54 punti, Solbiatese 45, Caronnese 44, Legnano 41, Fbc Saronno 39, Rhodense 38, Vergiatese 37, Lentatese 36, Magenta 33, Besnatese e Mariano 31, Vis Nova Giussano 30, Sedriano 27, Sestese 26, Altabrianza 25, Ardor Lazzate 24, Arcellasco 22, Vigevano 21.
