Calcio Promozione B: bene Sc United, pari l’Universal Solaro, ko il Ceriano Laghetto
22 Febbraio 2026
CERIANO LAGHETTO – Oggi, ultima domenica di febbraio, è giunta al termine la ventiduesima giornata di campionato del girone C di Promozione Lombardia che ha visto impegnate diverse squadre locali.
Sotto le aspettative il Ceriano Laghetto che, in casa, subisce una sconfitta per 0-2 con il Canegrate Calcio. A non deludere ci pensa il Sc United che supera di misura l’Accademia Bmv consolidando il terzo posto in classifica grazie alla rete messa a segno dagli undici metri da Loew. Pari a reti inviolate, invece, per l’Universal Solaro che non riesce a imporsi sul Morazzone restando, così, a un punto di distanza dalla zona play-off.
La classifica
46 Accademia Inveruno, 46 Aurora Cantalupo, 37 S.C. United, 35 Gallarate Calcio, 35 Vighignolo, 34 Universal Solaro, 33 Ceriano Laghetto, 30 Calcio Canegrate, 30 Luino 1910, 29 Accademia Bmv, 29 Castanese, 29 Morazzone, 25 Gavirate, 15 Acc. Calcio Vittuone, 15 Ispra Calcio, 9 Verbano Calcio
(Foto da archivio)