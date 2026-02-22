iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un rigore trasformato da Costantino allo scadere evita la sconfitta alla Varesina nella venticinquesima giornata del girone B di Serie D. In casa contro lo Scanzorosciate finisce 1-1, un punto che consente ai rossoblù di muovere la classifica ma che non cambia la situazione nelle zone basse. La squadra era passata in svantaggio nel primo tempo e ha dovuto inseguire per tutta la gara, trovando il pareggio soltanto al 45′ della ripresa dagli undici metri. Un risultato che permette alla Varesina di restare agganciata al gruppo che la precede, ma la contemporanea vittoria del Pavia a Sondrio vale l’aggancio in classifica a quota 23 punti.

In una giornata caratterizzata dal pareggio nel big match tra Folgore Caratese e Casatese Merate, la lotta in coda resta serrata e ogni punto pesa. Per la Varesina sarà fondamentale dare continuità nelle prossime settimane per allontanarsi dalla zona più calda.

Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Girone B – Risultati e marcatori

Breno–Virtus Ciseranobergamo 0-0

Brusaporto–Castellanzese 1-0 Rete: 13′ st Finazzi.

Caldiero Terme–Milan Futuro 0-3 Reti: 8’ pt Magrassi, 19’ pt rig. Traore, 30’ pt Sala.

Folgore Caratese–Casatese Merate 1-1 Reti: 17′ pt Carannane (CM), 10′ st Gjonaj (FC).

Nuova Sondrio–Pavia 1-2 Reti: 6′ pt Longo (S), 22′ pt Poesio (P), 4′ st Pandullo (P).

Oltrepò–Chievo Verona 3-0 Reti: 21′ pt Franceschinis, 25′ pt rig. Hrom, 32′ st Lo Monaco.

Real Calepina–Leon 1-2 Reti: 34′ pt Oboe (R), 1′ st Bonseri (L), 52′ st rig. Bonseri (L).

Varesina–Scanzorosciate 1-1 Reti: 37′ pt Haoufadi (S), 45′ st rig. Costantino (V).

Villa Valle–Vogherese 2-0 Reti: 27′ pt Semprini, 15′ st Carminati.

Classifica

Folgore Caratese 52, Casatese Merate 42, Milan Futuro 41, Brusaporto 41, Villa Valle 40, Chievo Verona 40, Leon 39, Virtus CiseranoBergamo 36, Caldiero Terme 35, Oltrepò (-3) 34, Scanzorosciate 33, Castellanzese 32, Real Calepina 30, Breno 29, Varesina 23, Pavia 23, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.

22022026