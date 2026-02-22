Città

SARONNO – Tra coriandoli, musica e sorrisi, ieri il Carnevale di Saronno ha avuto anche una dedicata silenziosa quanto intensa e carica di significato. Sul carro “Scacco matto” del Carnevale di Cirimido, sui palloncini colorati è comparsa una dedica semplice: “Per te piccolo Domenico”.

Un pensiero nato dal desiderio di non dimenticare il bambino di due anni e mezzo morto ieri mattina all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un lungo e difficile percorso legato a un trapianto di cuore. Una richiesta arrivata anche dalla mamma, che in queste ore ha condiviso pubblicamente il suo dolore e la volontà di mantenere vivo il ricordo del figlio.

Così, mentre il centro si riempiva di famiglie e maschere, il messaggio ha trovato spazio tra i simboli della festa. Nessun annuncio, nessun momento ufficiale: solo una frase, un pensiero, un ricordo su un carro con i palloncini dove i bimbi dovrebbero stare per godersi la festa.

Un gesto discreto, ma capace di unire il clima di allegria a un sentimento di vicinanza e rispetto. Perché, anche nei giorni più spensierati dell’anno, la comunità sa ricordare.

