Cronaca

SARONNO – Nuove testimonianze e il racconto della paura ancora presente sono stati al centro del secondo servizio che la trasmissione televisiva Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, ha dedicato al caso della cascina Colombara. Il tema è stato affrontato in apertura della puntata, con un approfondimento e collegamenti in diretta oggi domenica 22 febbraio.

Nel servizio è intervenuta Alessandra Zampa, la donna minacciata e aggredita dal 25enne originario del Benin, attualmente in carcere. La trasmissione ha ricostruito la vicenda attraverso nuovi contributi e testimonianze, tra cui quella di una seconda persona aggredita dal giovane mentre viveva alla Cascina Colombara e anche quella di alcune persone del centro di accoglienza dove era ospitato da oltre due anni.

Mostrate anche nuove immagini dell’incontro tra il giovane, i giornalisti e la troupe del programma. “Dopo la nostra inchiesta – ha concluso dopo la prima parte del servizio il conduttore Mario Giordano – qualcosa si è mosso: alla faccia di chi dice che denunciare non serve a niente.”

In collegamento, Alessandra Zampa ha confermato il clima di forte preoccupazione già espresso nella lettera-testamento resa pubblica nei giorni scorsi, ribadendo il timore che, nelle prossime settimane, l’uomo possa tornare in libertà. “Mi sentirò tranquilla solo quando saprò che non potrà più rientrare qui”.

Al termine del servizio, dopo un commento sulla situazione, il conduttore ha assicurato: “Alessandra non la lasceremo sola, continueremo a seguire la vicenda”.

