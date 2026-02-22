Cronaca

CESANO MADERNO – Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di martedì tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, con particolare attenzione alle aree urbane del Parco delle Groane. All’operazione, coordinata dalla polizia di Stato, hanno preso parte 20 operatori tra reparto prevenzione crimine Lombardia, polizie locali e unità cinofila antidroga. Sono state identificate 130 persone, di cui 32 con precedenti, e controllati 46 veicoli in tre posti di blocco.

Il bilancio dell’operazione

Verificato anche un esercizio commerciale: identificati 27 clienti, dieci con precedenti. Nel bagno del locale sono stati trovati 3,28 grammi di hashish, a carico di ignoti. Una successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 8,55 grammi della stessa sostanza, con sanzione amministrativa per uso personale. L’attività rientra nel piano di controlli straordinari deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e contrastare spaccio e degrado urbano.

(foto archivio; mezzi delle forze dell’ordine sul territorio)

22022026