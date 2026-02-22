Città

SARONNO / LIMBIATE – Ricorre oggi il quinto anniversario della morte di Luca Attanasio, nativo di Saronno, diplomatico italiano e ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso il 22 febbraio 2021 durante una missione ufficiale. In sua memoria sono state organizzate numerose iniziative in Italia e all’estero, con un programma particolarmente significativo a Limbiate, città dove è cresciuto. Il calendario degli appuntamenti si è aperto venerdì 20 febbraio con lo spettacolo teatrale “Luca con noi”, andato in scena al teatro comunale con la partecipazione di Annalisa Minetti, Cristiano Militello e Moreno, in una serata di testimonianza e riflessione dedicata alla figura dell’ambasciatore.

Il momento centrale delle celebrazioni è in programma oggi. Alle 10.15 si tiene la commemorazione al cimitero maggiore di Limbiate, seguita alle 11.30 dalla santa messa nella chiesa di San Giorgio in piazza monsignor Redaelli, presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Con il Segretario di Stato vaticano concelebrano don Antonio Novazzi, vicario episcopale della Zona pastorale VII, don Massimo Pavanello, incaricato diocesano per il Corpo consolare di Milano e Lombardia, e don Massimo Donghi, responsabile della Comunità pastorale Maria Regina del Rosario di Limbiate.

Nel pomeriggio, alle 16, nell’antica chiesa di San Giorgio in piazza Solari, è prevista l’inaugurazione della mostra-concorso fotografico “Dialoghi”, dedicata ai temi dell’incontro, della pace e del dialogo tra i popoli.

Le iniziative proseguiranno sabato 28 febbraio alle 21 con il “Concerto gospel per Luca” nella chiesa di San Giorgio in piazza monsignor Redaelli, con la partecipazione del coro Sweet Blues. Il programma si concluderà domenica 1 marzo: alle 16 la premiazione del concorso fotografico “Dialoghi” nell’antica chiesa di San Giorgio, seguita alle 18 da un momento conviviale e dai saluti finali.

Nato a Saronno nel 1977 e cresciuto a Limbiate, Attanasio era diventato ambasciatore nel settembre 2017. Il 22 febbraio 2021 il convoglio su cui viaggiava fu attaccato a Kibumba, a nord di Goma, durante un tentativo di rapimento. Nell’attentato persero la vita anche il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

I funerali furono presieduti a Limbiate dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini, che sottolineò le radici cristiane del suo impegno. Negli anni successivi il suo ricordo è stato mantenuto vivo anche attraverso la Fondazione Mama Sofia, voluta dalla moglie Zakia Seddiki Attanasio per promuovere i valori di pace, cooperazione e attenzione agli ultimi che hanno segnato la sua vita e il suo servizio.

22022026