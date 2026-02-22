“Questo è il governo che non ha portato più sicurezza, che ha aumentato le tasse e che sulla politica estera fa registrare fratture profonde. Ricordo che solo giorni fa la Lega ha posto come precondizione per votare un testo sul sostegno militare all’Ucraina di togliere la parola ‘militare’. E’ innegabile che nella maggioranza esista un problema. Il cemento che l’ha tenuta insieme si è sgretolato. Alle elezioni manca del tempo e non è possibile prevedere che cosa faranno questi delusi. Ma sono il frutto delle tante incoerenze di Giorgia Meloni una volta arrivata al governo”, ha concluso.

