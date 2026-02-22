Saronnese

GERENZANO – Sono terminati i lavori di riqualificazione del cimitero comunale, avviati dopo la violenta grandinata del luglio 2023 che aveva provocato danni significativi alla struttura. A distanza di oltre due anni dall’evento atmosferico, l’intervento può dirsi completato e l’area è stata restituita alla comunità in condizioni di sicurezza e decoro.

I lavori sono stati suddivisi in tre lotti distinti: il primo ha riguardato l’ala destra, corrispondente al chiostro nuovo; il secondo ha interessato l’ala sinistra; il terzo la parte centrale del complesso. Per questi tre interventi principali è stato previsto uno stanziamento complessivo di 415.000 euro. In particolare sono state completamente rifatte le coperture, rasate e tinteggiate le pareti e realizzati nuovi controsoffitti. Ulteriori opere hanno riguardato la copertura dell’ingresso principale, che è stata ripristinata, e quella del magazzino, sostituita integralmente, con un investimento di 36.047,54 euro.

Nel mese di gennaio l’Amministrazione è intervenuta anche nella parte interrata dei colombari, destinando 29.111,64 euro a lavori di manutenzione straordinaria. La sistemazione degli intonaci e delle vetrate dei colombari ha comportato un ulteriore stanziamento di 51.591,77 euro.

Complessivamente, per l’intero intervento sono stati stanziati oltre 531.000 euro. Un investimento rilevante che, come sottolineato dal Comune, testimonia l’impegno nel ripristinare e valorizzare un luogo particolarmente significativo per la comunità locale, restituendo ai cittadini uno spazio sicuro e adeguato.

