SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 21 febbraio, in primo piano la cronaca con un’aggressione in centro e un incidente dopo un inseguimento, ma anche il lutto nel calcio locale e le immagini colorate del carnevale che ha animato la città tra maschere, gruppi e tanta partecipazione.

Momenti di tensione in piazza Cadorna dove, nel pomeriggio, si è verificata un’aggressione che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e dei carabinieri. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’episodio.

Inseguimento e schianto nel sottopasso: una donna di 52 anni è rimasta ferita in un frontale, mentre l’altro conducente ha abbandonato l’auto fuggendo a piedi. Sono in corso le ricerche per rintracciarlo.

Grande successo per la sfilata di carnevale raccontata nella fotogallery con maschere ispirate a pirati, Harry Potter, Aladdin, Stitch e Crudelia: un’esplosione di fantasia che ha coinvolto grandi e piccoli.

Sempre dal carnevale, un’altra fotogallery ha immortalato i protagonisti più originali, dallo Sri Lanka allo “scacco al cuore”, tra costumi curati e gruppi capaci di conquistare pubblico e giuria.

Lutto nel mondo del calcio locale per la scomparsa di Bruno Pietrobon, figura molto conosciuta e stimata nell’ambiente sportivo, ricordato con affetto da società e appassionati.

