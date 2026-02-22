Inseguimento finisce con carabiniere ferito e tre fuggitivi arrestati a Rovello in un auto con gioielli, orologi e contanti. Caccia al complice
22 Febbraio 2026
ROVELLO PORRO – Un inseguimento lungo la provinciale, concluso con tre arresti e un carabiniere contuso, ha movimentato il primo pomeriggio di venerdì 20 febbraio.
Tutto è iniziato intorno alle 13,30 sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone, in provincia di Como, quando i carabinieri hanno fermato un suv a noleggio con quattro persone a bordo per un controllo. Durante la verifica dei documenti il conducente ha inserito la retromarcia per poi ripartire improvvisamente a forte velocità, urtando alle gambe i militari posizionati ai lati del veicolo.
Ne è nato un inseguimento lungo la provinciale, con manovre ritenute particolarmente pericolose e diverse violazioni al codice della strada. La corsa si è conclusa in via Vittorio Veneto, a Rovello Porro, dove l’auto è stata bloccata.
Tre occupanti sono stati fermati mentre un quarto uomo è riuscito a fuggire a piedi nei campi facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di due uomini, classe 1968 e 1978, e di una donna del 1991, tutti di origine peruviana e irregolari sul territorio italiano.
All’interno del veicolo i carabinieri hanno trovato gioielli, orologi e denaro contante, ritenuti provento di furti messi a segno in Svizzera. Durante le fasi dell’intervento un militare ha riportato contusioni a spalla e braccio, dopo essere stato già colpito alle gambe al momento della fuga dall’alt.
Gli arrestati sono sospettati di far parte di una banda specializzata in furti in abitazione e in colpi oltreconfine. Sono in corso accertamenti per rintracciare il quarto uomo e per collegare la refurtiva ai furti denunciati sul territorio svizzero.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09