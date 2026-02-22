Comasco

ROVELLO PORRO – Un inseguimento lungo la provinciale, concluso con tre arresti e un carabiniere contuso, ha movimentato il primo pomeriggio di venerdì 20 febbraio.

Tutto è iniziato intorno alle 13,30 sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone, in provincia di Como, quando i carabinieri hanno fermato un suv a noleggio con quattro persone a bordo per un controllo. Durante la verifica dei documenti il conducente ha inserito la retromarcia per poi ripartire improvvisamente a forte velocità, urtando alle gambe i militari posizionati ai lati del veicolo.

Ne è nato un inseguimento lungo la provinciale, con manovre ritenute particolarmente pericolose e diverse violazioni al codice della strada. La corsa si è conclusa in via Vittorio Veneto, a Rovello Porro, dove l’auto è stata bloccata.

Tre occupanti sono stati fermati mentre un quarto uomo è riuscito a fuggire a piedi nei campi facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di due uomini, classe 1968 e 1978, e di una donna del 1991, tutti di origine peruviana e irregolari sul territorio italiano.

All’interno del veicolo i carabinieri hanno trovato gioielli, orologi e denaro contante, ritenuti provento di furti messi a segno in Svizzera. Durante le fasi dell’intervento un militare ha riportato contusioni a spalla e braccio, dopo essere stato già colpito alle gambe al momento della fuga dall’alt.

Gli arrestati sono sospettati di far parte di una banda specializzata in furti in abitazione e in colpi oltreconfine. Sono in corso accertamenti per rintracciare il quarto uomo e per collegare la refurtiva ai furti denunciati sul territorio svizzero.

